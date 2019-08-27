Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган считают астанинский формат наиболее эффективным механизмом урегулирования. В сентябре главы двух государств вместе с иранским лидером встретятся в Анкаре и обсудят ситуацию в Сирии на саммите стран-гарантов астанинского процесса.

"Ключевое внимание, безусловно, было уделено ситуации в Сирии", - сообщил на пресс-конференции президент РФ. "На данном этапе самое главное - сосредоточиться на стабилизации обстановки "на земле" и продвижению политического урегулирования", - подчеркнул он.

Лидеры обсудили вопросы формирования и запуска сирийского конституционного комитета, который сможет начать работу в Женеве уже в самое ближайшее время.

Путин и Эрдоган серьезно обеспокоены ситуацией в Идлибе. "Террористы продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты. Убеждены, зона деэскалации не должна служить прибежищем для боевиков, а тем более плацдармом для совершения новых нападений", - заявил российский лидер. "В этом контексте мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и как следствие в Сирии в целом", - объявил он.

"По сочинскому меморандуму, который мы подписали в сентябре прошлого года, мы смогли достигнуть относительной стабильности, - констатировал Эрдоган. - Но, к сожалению, с мая правительственные войска осуществляют бомбардировку в отношении, в том числе и гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума". "Для обеспечения стабильности в Идлибе в рамках Астанинского формата мы готовы сделать все. Мы можем обеспечить это в рамках Сочинского меморандума", - уверен он.

Путин также отметил большую нагрузку, которую несет Турция из-за беженцев, но сказал, что нормализация ситуации в Сирии возвращает их к родным очагам. "Но мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ", - сказал он. "Президент Эрдоган много и подробно, заинтересованно и доходчиво объяснял свою позицию", - заметил российский лидер. "Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой республики на ее южной границе будет хорошим условием для обеспечения территориальной целости самой Сирии. В этом смысле мы поддерживаем любые условия, направленные на деэскалацию в этой зоне", - подчеркнул он.