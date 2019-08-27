Путин заявил о новых достижениях авиапрома на МАКС-2019

Владимир Путин выразил уверенность, что всех зарубежных партнеров и, конечно, турецких друзей, заинтересуют достижения российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения. "Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества", - убежден он.

"Мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону, видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли", - отметил Путин.

"Мы понимаем, что перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от тесной интеграции разработок наших конструкторов, ученых, эффективного использования производственных мощностей, - продолжил российский лидер. - Заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов".

"Здесь традиционно можно будет ознакомиться с продукцией ведущих авиационных предприятий разных стран мира", - заявил Путин и особо отметил участие КНР - партнера авиасалона. Среди инноваций МАКСа этого года - разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения (магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62).

Отметил российский лидер и уникальную историческую экспозицию легендарных советских самолетов, и зрелищную летную программу, выступления пилотажных групп и демонстрационные полеты новейшей техники.

Эрдоган пригласил Путина, а также "весь российский народ", на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре. Под лозунгом "Будущее на небесах" в Турции многое сделано для развития авиационной сферы, заявил президент республики. В частности, он рассказал о строительстве аэропорта в Стамбуле, который позволит принимать 200 млн пассажиров ежегодно.