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27.08.2019 14:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Реконструкцию Филевской линии московского метро завершат до конца года

Текст: Иван Пышечкин
Основные работы по ремонту Филевской линии метрополитена завершены. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ по капремонту ветки на станциях "Фили" и "Кутузовская".
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

"Филевская линия стала современной и надежной, основные работы выполнены. Остались небольшие работы по благоустройству и ряд несущественных технологических вещей. Сегодня можно сказать, что линия спасена. Это ее новое рождение. Чтобы оно чувствовалось еще сильнее, мы запустили новые инновационные поезда "Москва", которые увеличили количество пассажирских мест процентов на 20. Увеличена и частота поездов. Так что Филевская линия будет служить москвичам еще долго и надежно", - сказал Собянин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По словам мэра, Филевская линия - одна из старших в столице. Построена она еще в 1958 году. Ею пользуется огромное число пассажиров: в рабочие дни около 120 тысяч человек. И за все 60 лет ее ни разу не ремонтировали. В итоге наземная часть (7 станций от "Студенческой" до "Кунцевской"), наиболее сильно подверженная погодному воздействую, пришла в аварийное состояние.

"Веткой никто не занимался, и ее, по большому счету, надо было закрывать. Было несколько вариантов, что с линией делать. Основные - закрыть ее на несколько лет и заняться реконструкцией. Нам доказывали, что невозможно привести линию в надлежащий вид, не закрывая ее. Тем не менее, мы приняли решение не закрывать ветку, а организовать технологические окна в выходные дни. Во все остальные рабочие дни линия работала. В таком режиме в течение трех лет проводили реконструкцию, полностью разобрали платформы, вестибюли, рельсы и, по сути, заново ее собрали", - рассказал градоначальник.

С момента начала капремонта осенью 2016 года строителям удалось обновить 6,5 км путей и все 7 станций на открытом участке. Изменился не только их внешний вид - пропускная способность выросла на 45% за счет большего числа дверей в вестибюлях. В них помимо всего прочего, установили энергоэффективные стеклопакеты и теперь в жару в помещениях будет прохладнее, а в холодную погоду - теплее. Еще одно новшество - инфракрасные излучатели тепла. Они помогут избежать обледенения открытых станций, создавая замкнутый тепловой контур и делая ожидание поездов более комфортным.

Кроме того, две станции на открытом участке ветки - это будущие пересадки на МЦД-1. Им было уделено особое внимание. Главная задача - сделать переходы максимально удобными и короткими.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Пересадки на МЦД будут организованы на станциях "Фили" и "Кунцевская". Со станции "Фили" переход по принципу "сухие ноги" сделать, к сожалению, не получится. Но когда уберут рынок, то время в пути сократится в три раза. Сейчас идти около 300 метров, а будет менее 100. Здесь мы ожидаем достаточно большой поток людей. На "Кунцевской" идти чуть дольше - порядка 200 метров", - отметил заммэра Москвы, руководитель столичного дептранса Максим Ликсутов.

Глава ведомства рассказал, что по поручению мэра на Филевской линии проводится комплекс работ по снижению уровня шума от проезжающих поездов. Для этого ветку переводят на бетонную основу: снизу ставится резиновая прокладка, далее устанавливается бетонная шпала, а сверху укладывается новый путь. "Проектом также предусмотрена установка шумозащитных экранов. Уровень шума, в итоге, должен снизиться не менее, чем на 30%. Основная часть работ уже сделана, а в комплексе закончить реконструкцию планируется до конца года", - сказал Ликсутов.

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