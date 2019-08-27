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27.08.2019 16:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка

Текст: Иван Пышечкин

Решение о продлении Коммунарской линии метро было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Окончательная трассировка ветки будет утверждена после общественных слушаний. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

Фото: mos.ru
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Всего планируется открыть шесть новых станций - "Троиц", "Ватутинки", "Десеновское", "Десна", "Ракитки" и "Сосенки". Пока это их рабочие названия. Общая длина линии составит 14,6 км. Ветка пройдет вдоль Калужского шоссе и будет начинаться от станции "Столбово".

В сообщении также говорится, что между станциями "Столбово" и "Сосенки" метро пройдет под землей. Далее последует наземный участок. Снова в тоннель поезда будут заезжать уже перед станцией "Десеновское". Кроме того, недалеко от станции "Ракитки" запланировано строительство электродепо, где составы будут обслуживать и ремонтировать.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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