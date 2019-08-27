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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пломбы не срывать

В регионе участились случаи мошенничеств при установке "умных" электросчетчиков
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 190(7948)
Тема установки новых "умных" электросчетчиков, которая массово должна начаться летом будущего года, получила неожиданное продолжение. На "горячую линию" "Мосэнергосбыта" начали ежедневно поступать по 7-9 жалоб от москвичей и жителей Подмосковья на то, что якобы сотрудники компании обходят квартиры и заставляют экстренно менять счетчики на новые, те самые "умные".

- На днях в Пущино Московской области в квартиру двух пенсионеров пришли двое мужчин и женщина, представились сотрудниками отдела контроля нашего предприятия, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосэнергосбыта". - Настаивали на замене прибора учета электроэнергии, что сделать это нужно до конца этого лета, в противном случае запугивали штрафами.

Житель Подмосковья не платил за электричество, поставив на счетчик магнит

Выяснилось, что были это мошенники. Они все-таки поменяли счетчики, подключенные к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), сорвав при этом пломбы "Собственность Мосэнергосбыта (МЭС)". Поставили дешевые приборы учета и выставили жильцам счет за услугу в размере 4,9 тыс. руб. Хотя, если бы прибор действительно нуждался в замене или поверке, то это сделал бы собственник и эксплуатирующая организация, то есть "Мосэнергосбыт".

И теперь помимо понесенных трат жителям придется заплатить штраф за самовольный демонтаж пломбы и несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, а также погасить "доначисления" за неучтенный расход электроэнергии, выявленный по общедомовому счетчику.

Как показала проверка, мошенническая компания, обманувшая пенсионеров в Пущино, была зарегистрирована в Брянске и не имела отношения к энергетикам. Сколько пострадало жителей Москвы и Подмосковья от ее "услуг", сейчас выясняется, аферисты разыскиваются.

- К сожалению, чаще всего жертвами представителей недобросовестных организаций становятся пожилые люди, - рассказывает Владимир Бойцов, заместитель генерального директора по работе с клиентами АО "Мосэнергосбыт". - Они доверчивы, они привыкли делать все правильно и в срок, поэтому их легко запугать, например, угрозами несуществующих штрафов.

Фото: Надежда Пащенко
Новые правила передачи данных счетчиков воды

Чтобы не стать жертвой таких же злоумышленников, энергетики советуют прежде всего внимательно изучить предоставляемый документ специалиста. А реквизиты и номера телефонов организации, от которой он якобы действует, сравнить с данными из платежки "Мосэнергосбыта" или в личном кабинете клиента на my.mosenergosbyt.ru. И даже если сотрудник пришел в фирменной одежде и с удостоверением, лучше позвонить в контактный центр и уточнить, работает ли такой сотрудник.

Настоящие специалисты компании обычно приходят, чтобы снять проверочные показания со счетчиков, но провести замену прибора "здесь и сейчас" они не могут.

Напомню, вся информация об истечении срока межповерочного интервала прибора учета печатается выделенным блоком в квитанции за электроэнергию, и если время не пришло, предпринимать ничего не нужно. И уж тем более не нужно самим менять стоящие и работающие нормально приборы учета электроэнергии на "умные". Сделать это должны, согласно федеральному закону "Об энергетике", сами ресурсоснабжающие организации с 1 июля 2020 года. Если время замены или поверки пришло, для этого нужно оставить предварительную заявку в офисах компании или в "Моих документах".

Конкретно

Телефон контактного центра Мосэнергосбыта: +7 (499) 550-95-50

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