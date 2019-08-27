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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поисковики ВВО нашли останки погибших на Халхин-Голе бойцов

Текст: Юлия Гарднер

В Монголии поисковый отряд военнослужащих Восточного военного округа вместе с представителями общественных организаций страны обнаружили останки 17 солдат рабоче-крестьянской красной армии (РККА), погибших в сражении на реке Халхин-Гол. Раскопки вели в 350 километрах от города Чойбалсан.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
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"На мемориальном кладбище, где покоятся останки советских воинов, вблизи села Халхин-Гол, со всеми воинскими почестями состоялось захоронение поднятых останков погибших 17 солдат", - сообщает пресс-служба ВВО.

В поисковый отряд вошли 15 военных инженеров. Он создан командованием общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в преддверии 80-летнего юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

На сегодняшний день найдены и захоронены останки 103 советских солдат. Примерно две тысячи считаются пропавшими без вести.

Справка "РГ"

Сражение на Халхин-Голе  - необъявленный локальный вооруженный конфликт 1939 года у одноименной реки в Монголии. Финальный бой между советско-монгольскими и японскими войсками произошел в конце августа и закончился разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией заключено 15 сентября 1939 года.

В этом конфликте советская сторона потеряла свыше 9000 бойцов. О потерях противника информация противоречива. По данным СССР, Япония лишилась свыше 60 тысяч бойцов, по японским - чуть более 8400.

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