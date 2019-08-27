Во Владивостоке из-за ливня остались без электричества шесть улиц

Во Владивостоке из-за ливней произошло две аварии на трансформаторных подстанциях, без света остались жители шести улиц, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию администрации Владивостока.

Короткое замыкание произошло на подстанциях улиц Пацаева и Луговая. Без электроснабжения остались жители улиц Пацаева, Добровольского, Волкова, Сахалинской, Баляева и Космонавтов. В ближайшее время потребителей должны перевести на резервные кабельные линии.

По данным на 16 часов местного времени во Владивостоке выпало 58 миллиметров осадков - это треть месячной нормы. Ливни подтопили многие улицы, с размытых косогоров сошли сели.

Дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после начала дождя. Рабочие поднимали решетки ливневой канализации, чтобы вода уходила быстрее. Сейчас техника убирает наносы щебня и грунта с проблемных участков.

Большинство зафиксированных подтоплений уже устранено. Но в воде остаются улицы и дороги, расположенные в низинах, - Фадеева, Спортивная. Также в зоне подтопления находится Университетская набережная на острове Русский. Уровень воды в зонах подтопления постепенно снижается.

Службы жизнеобеспечения Владивостока также усиленно готовятся к новым осадкам и ликвидации возможных последствий. По прогнозам синоптиков, ближайшей ночью и завтра днем в городе снова будут идти дожди.