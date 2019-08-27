Депутаты Башкирии займутся вопросом соблюдения прав инвалидов с собаками

Нашумевшая история незрячей уфимки Ксении Минелбаевой, которую водитель хотел выгнать из автобуса из-за собаки-поводыря, станет поводом для разбирательства в региональном парламенте. Об этом "РГ" сообщили в пресс-центре Госсобрания - Курултая Башкирии.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что депутаты проанализировали действующее законодательство и пришли к выводу: оно достаточно полное и имеет необходимые нормы для того, чтобы инвалиды могли свободно перемещаться, в том числе и с собаками-поводырями. Этот вопрос поднимут на ближайшем заседании профильного комитета, куда парламентарии пригласят представителей ведомств и руководителей транспортных предприятий.

Напомним, что ранее на ситуацию, с которой столкнулась Ксения Минелбаева, отреагировали в прокуратуре республики, где начали проверку.