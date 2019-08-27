Путин осмотрел новый аэропорт Саратова

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин". Глава государства отправился туда по дороге с авиасалона "МАКС" в Казань, где примет участие в закрытии чемпионата WorldSkills.

Новый международный аэропорт находится у села Сабуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит миллион человек в год. Взлетно-посадочная полоса - 3 тысячи метров, шириной 45 метров. Здесь 21 место стоянок самолетов.

"Гагарин" был построен с нуля. Первый тестовый пассажирский рейс авиакомпании "Победа" был из Внуково и обратно 18 августа. С 20 августа началось обслуживание пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города закрыт.

Напомним, что Владимир Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. Проект вошел в госпрограмму "Развитие транспортной системы", его стоимость составила 22 млрд рублей.