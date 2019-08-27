Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань. Глава государства приземлился в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая. Его встречал глава Татарстана Рустам Минниханов.

В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена". Путин также встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills Саймоном Бартли.

С 22 по 27 августа сварщики, плотники, повара, электромонтеры, дизайнеры и программисты - более 1300 молодых профессионалов из 63 стран боролись в Казани за звание лучшего в своей профессии. Россию представляли 63 конкурсанта.

Это рекордное количество участников за всю историю чемпионатов WorldSkills , говорят организаторы.

Напомним, что сегодня Владимир Путин также принял участие в открытии Международного авиационно-космического салона "Макс-2019" в подмосковном Жуковском, провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а по пути в Казань осмотрел новый аэропорт Саратова.