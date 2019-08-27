Путин рассказал, как ответить на вызовы технологической эпохи

Россия открыта для совместной работы по созданию доступной непрерывной модели подготовки кадров. Международное движение Worldskills в нашей стране стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, заявил Владимир Путин.

Во вторник вечером он прилетел в Казань, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

"Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты, и оно стало самым крупным и представительным в истории движения, ярким, незабываемым зрелищем", - заявил глава государства.

По словам президента, уже полмиллиона россиян присоединилось к движению WorldSkills. Путин отметил, что это движение "стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которое мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики".

Сегодня в России меняются колледжи, создаются возможности для детей, чтобы они могли заниматься техническим творчеством, рассказал президент. "Здесь в Казани впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники, колоссальный интерес вызвали и соревнования по компетенциям будущего", - отметил Путин. Каждый человек независимо от возраста и здоровья должен иметь возможность реализовать все свои способности и выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей свой жизни, заявил глава государства

"Россия открыта для совместной работы по созданию такой доступной непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы технологической наступающей эпохи", - подчеркнул Путин.

С 22 по 27 августа в Казани кондитеры, сварщики, плотники, повара, электромонтеры, дизайнеры и программисты - более 1300 молодых профессионалов из 63 стран боролись здесь за звание лучшего в своей профессии. Такое количество участников - рекордное количество за всю историю чемпионатов WorldSkills, говорят организаторы.

Состязания проходили по 56 компетенциям: от чисто рабочих специальностей до высокотехнологичных. Россию представляли 63 конкурсанта.