Мэрия Саратова отчиталась о работе после вспышки мышиной лихорадки

Администрация Саратова прокомментировала возбуждение уголовного дела по халатности в отношении чиновников, которые должны были организовать уничтожение грызунов-разносчиков опасного заболевания.

Как уже сообщал сайт "РГ", в Саратовской области подразделениями СК возбужденно уголовное дело в отношении должностных лиц регионального правительства и мэрии Саратова. По мнению правоохранителей они не выполнили своих обязанностей по организации и проведению дератизационных мероприятий, проще говоря, не потравили полевых мышей. Из-за этого уже более тысячи четырехсот жителей Саратова заболело геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, а одна женщина умерла.

Заболеваемость мышиной лихорадкой приобрела этим летом такой размах, что власти вынуждены были отменить первую смену в детских оздоровительных лагерях, расположенных в районе лесопарка Кумысная поляна в Саратове и в некоторых районах области.

В свою очередь, муниципальные власти считают, что все необходимые противоэпидемические мероприятия они выполнили "в объеме выделенных средств и предоставленных полномочий".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, был разработан план проведения таких работ, в соответствии с которым чиновники потратили в мае этого года 500 тысяч рублей, выделенных из резервного фонда. На эти средства была проведена обработка пятидесятиметровой пограничной зоны вокруг детских лагерей, а также территорий парков и скверов в городе.