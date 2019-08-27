В Дагестане число пострадавших в ДТП с маршруткой возросло до 10

В Дагестане количество пострадавших в результате ДТП с маршруткой увеличилось до 10 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минздрава республики.

По данным ведомства, в настоящее время в медицинских учреждениях находятся десять человек, получивших ранения в аварии с маршрутным такси. Девять помещены в Гергебильскую районную больницу, двое из них в тяжелом состоянии. Один пациент находится в Хунзахской районной больнице. Среди пострадавших двое детей, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что ДТП произошло сегодня утром возле селения Чалда Гергебильского района. Водитель пассажирской "Газели", в которой, по предварительной версии, отказали тормоза, не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ, водитель занимался пассажирскими перевозками. Он вез родственников в Буйнакск на свадьбу.