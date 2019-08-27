В Дагестане назвали возможную причину аварии с маршруткой

Спровоцировать крупное ДТП с участием пассажирской "Газели" в Дагестане, по предварительной версии, мог отказ тормозной системы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Напомним, пассажирская Газель опрокинулась около 10 часов утра неподалеку от селения Чалда Гергебильского района на автодороге Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост. По предварительной версии, причиной ДТП стал отказ тормозной системы, из-за чего водитель не справился с управлением, и маршрутка перевернулась.

Две женщины погибли на месте ДТП, еще восемь человек с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу. Среди них двое детей - 8 и 15 лет. Медики говорят, что все пострадавшие контактны.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.