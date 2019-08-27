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27.08.2019 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге спасли женщину, упавшую на пути в метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из-под вагона поезда на станции метро "Гражданский проспект" спасли женщину, которая упала на рельсы.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, женщину передали врачам. Движение по первой ветке метро, которое закрывалось в момент спасательной операции, полностью восстановлено.

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Состояние пострадавшей уточняется.

Напомним, ЧП произошло около 13.30. При невыясненных пока обстоятельствах на рельсы перед идущим поездом упала женщина. На станцию "Гражданский проспект" срочно были направлены бригады врачей и сотрудники аварийной бригады метрополитена. Саму станцию временно закрыли на вход и выход. В связи с тем, что поезд стоял на путях, движение по красной ветке осуществлялось только от станции "Проспект Ветеранов" до "Академической".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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