В Петербурге спасли женщину, упавшую на пути в метро

В Петербурге из-под вагона поезда на станции метро "Гражданский проспект" спасли женщину, которая упала на рельсы.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, женщину передали врачам. Движение по первой ветке метро, которое закрывалось в момент спасательной операции, полностью восстановлено.

Состояние пострадавшей уточняется.

Напомним, ЧП произошло около 13.30. При невыясненных пока обстоятельствах на рельсы перед идущим поездом упала женщина. На станцию "Гражданский проспект" срочно были направлены бригады врачей и сотрудники аварийной бригады метрополитена. Саму станцию временно закрыли на вход и выход. В связи с тем, что поезд стоял на путях, движение по красной ветке осуществлялось только от станции "Проспект Ветеранов" до "Академической".