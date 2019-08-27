В петербургском деле о "взрывном устройстве" усмотрели хулиганство

По первым итогам расследования вчерашнего чрезвычайного происшествия в корпусе Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова было принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщил "РГ" источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расследование ведется в рамках статьи 167 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом").

Источник в петербургском Главке озвучил и некоторые подробности событий, происшедших в корпусе университета, расположенном на Пискаревском проспекте. Пластиковые бутылки с технической жидкостью, предположительно с бензином, и расположенные рядом провода, были обнаружены около 13.30 26 августа в кабинете кафедры фармакологии. Также неподалеку от устройства лежала именная карточка. Служба охраны усмотрела в находке взрывное устройство и вызвала правоохранителей. Из здания было эвакуировано 35 человек.

Позже проведенная экспертиза опровергла взрывной характер устройства. Поиски злоумышленников продолжаются.