"Краснодар" проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги чемпионов

В ночь со вторника на среду в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА "Краснодар" на своем поле в присутствии почти 35 тысяч зрителей проиграл греческому "Олимпиакосу" - 1:2 (1:1). В первой встрече крупно также победили греки - 4:0. В групповой турнир главного клубного турнира Старого Света вышел "Олимпиакос", а кубанцы отправятся в Лигу Европы.

"Сделайте чудо с "Олимпиакосом", - с такими словами главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин обратился к краснодарским журналистам, покидая зал пресс-конференций после субботней игры седьмого тура РПЛ, который "быки" и железнодоржники свели вничью - 1:1. Юрия Павловича (его в южном городе, в котором он заканчивал карьеру футболиста и начинал в 1982 году тренерскую, до сих пор очень любят) репортеры проводили громкими аплодисментами.

С легкой руки Семина слово "чудо" стало среди экспертов и болельщиков кубанцев перед ответным рандеву с "Олимпиакосом" самым часто употребляемым. О нем пришлось говорить на предматчевой пресс-конференции и наставнику "Краснодара" Сергею Матвееву, отвечая на прямо поставленный вопрос: "Согласны ли вы, что нужно совершить чудо? Какое чудо должен совершить тренерский штаб?"

Правда, Сергей Васильевич не стал обращаться к теме потусторонних сил, а ответил так: "Самое важное - выглядеть командой, которая неравнодушна и отдаст все силы игре. Тогда все будет возможно. Нам понадобится удача, которая подкрепится поддержкой болельщиков и ихжеланием нас гнать вперед".

А после той же встречи с "Локо" Матвеев также коснулся будущей игры с греками, сказав, что если удастся забить быстрый гол, то может появиться даже возможность перевернуть все в дуэли с греками.

Пожалуй, лишь такое развитие событий, действительно, могло приблизить всех нас к чуду, означавшему победу "Краснодара" с разницей более чем в четыре мяча…

Ожидаемо греки поначалу выставили абсолютно тот же стартовый состав, что и в Пирее (правда, на разминке почувствовал недомогание их главный снайпер Герреро и вместо него появился Эль-Араби).

Хозяева же перетряхнули свои ряды кардинально, заменив сразу шесть футболистов. Причем впервые в Лиге чемпионов с первых минут вышли голкипер Крицюк (он заменил в рамке ставшего ошибаться в последнее время 19-летнего Сафонова), еще один юный воспитанник Академии клуба Уткин и Стоцкий. К удивлению многих, снова в основе оказался нещадно критикуемый за свою неэффективность у чужих ворот шведский форвард Берг. Соответственно, на лавке опять остался его конкурент на этой позиции 20-летний Игнатьев.

"Быки" на переполненной родной арене начали бодро, провели несколько атак, Вандерсон отметился точным ударом во вратаря метров с18. Однако счет первыми могли открыть (а значит, на корню убить всякую интригу) греки. Хорошо, Крицюк отразил мощный удар Поденсе под перекладину с линии штрафной.

И тут же "Краснодар" провел результативный выпад. Вандерсон слева отпасовал в штрафную Бергу, швед перевел мяч в центр, откуда Уткин точно пробил в левый от голкипера угол - 1:0, 10-я минута.

Однако "Олимпиакосу" понадобилось всего 55 секунд, чтобы практически оформить себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. После подачи Вальбуэна с правого фланга мяч заметался в районе вратарской, защитники и Крицюк нервно пытались спасти ситуацию и не сумели помешать как раз нежданно оказавшемуся в основе Эль-Араби протолкнуть его в сетку - 1:1, 11-я минута.

Теперь для совершения "чуда" кубанцам требовалось забить еще пять мячей, что представлялось задачей совершенно невыполнимой. А тут еще Сулейманов послал мяч мимо ворот со штрафного, назначенного в 17-и метрах прямо напротив ворот.

И этот эпизод, показалось, так расстроил "быков", что они вообще потеряли нить игры, отдав сопернику мяч и инициативу. Вскоре из-за травмы еще и потеряв Сулейманова. С его уходом с поля комбинационные неметки у хозяев исчезли: Вандерсон Олссон и Намли совершенно не угадывали замыслов друг друга, ну, а Берг по традиции никак себя больше не проявлял.

После перерыва ничего на поле не поменялось: греки мощно стартовали и сразу забили еще один мяч. И снова защитники и голвипер "Краснодара" безучастно наблюдал, как Вальбуэна снова справа прострелил, а Эль-Араби забивал в пустые ворота мяч с нескольких метров - 1:2, 48-я минута.

Этот гол почти парализовал краснодарских футболистов, которые тут же могли пропустить еще несколько мячей. Причем в одном из эпизодов Крицюк с громадным трудом вытащил из-под перекладины мяч после удара головой в упор Вальбуэна.

А вот хозяева, хотя и очень старались, вообще не могли даже подобраться к штрафной "Олимпиакоса". В этой ситуации наставник "быков" Мурад Мусаев р.чешился на редкий для себя шаг: на поле вместо Уткина появился Игнатьев - то есть краснодарцы решили сыграть с двумя форвардами. И тут же Иван мог сравнять счет: голкипер греков Са в красивом прыжке отразил удрар нашего гапардающего с опасного штрафного

В общем, первое в истории "Краснодара" участие в Лиге чемпионов получилось не слишком впечатлительным. Геройское протиивостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб. Теперь "Олимпиакос", как говорится, под фанфары отправляется в групповой этап Лиги чемпионов, а "Краснодар" снова попробует, надеемся, пошуметь в Лиге Европы.

"Краснодар" (Россия") - "Олимпиакос" (Греция, Пирей) - 1:2 (1:1).

Голы: Уткин, 10 - у "Краснодара"; Эль-Араби, 11, 48 - "Олимпиакоса".

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Уткин (Игнатьев, 67), Вильена, Олссон, Вандерсон, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

"Олимпиакос": Са, Семеду (Сиссе, 65), Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе (Камара, 84), Эль-Араби (Судани, 73).

Судьи: Скомина, Прапротник, Вукан (все - Словения).

Видеопомощник рефери - Иррати (Италия).

Предупреждения: Стоцкий, 25, Олссон, 75, Спайич, 76 - у "Краснодара".

27 августа. Россия. Стадион "Краснодар". 34 тысячи 627 зрителей.