"Краснодар" и "Локомотив" после ничьей догнали "Зенит" в РПЛ

В центральном матче седьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" на своем поле в присутствии 31-й тысячи зрителей сыграл вничью с "Локомотивом" - 1:1 (1:1). Этот результат позволил "быкам" и столичным железнодорожникам набрать по 14 очков и составить лидирующее в первенстве страны трио вместе с питерским "Зенитом.

Незадолго до начала этой игры "Зенит" в гостях сенсационно уступил "Уфе", но остался пока на первом месте с 14-ю очками. Однако через два часа в первенстве страны может появиться новый лидер: победа любого из соперников противостояния в раскаленной от августовского зноя (днем температура в городе подскакивала до плюс 40) южной столице. Если же пока отстающие на один балл бронзовый и серебряный призеры минувшего сезона "Краснодар" и "Локомотив" завершат поединок вничью, то в РПЛ появится сразу три лидера.

А вот предсказать, чем завершиться дуэль "быков" и железнодорожников, крайне трудно. После катастрофы, постигшей в минувшую среду кубанцев в Греции (0:4 - в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов и потери своего нового лидера Кабелла минимум на полгода) они подверглись жесточайшей критики в СМИ от экспертов. Причем в пятницу гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг даже выступил со специальным обращением к болельщикам, в котором откровенно рассказал о сложной кадровой ситуации в клубе.

Но на своей арене "быки" часто показывают искрометный футбол, опровергающий все прогнозы. К чему главный тренер москвичей Юрий Семин своих подопечных, без сомнения подготовит. Да и "Локо", у которого пока щадящий календарь из одной встречи в неделю, выглядит сейчас впечатляюще. Хотя один из его основных "машинистов" - полузащитник Алексей Миранчук по причине легкого недомогания - остался в запасе.

Зато наставник "Краснодара" Мурад Мусаев стартовый состав игрой перетряхнул основательно: в него попали только пять футболистов, выходивших с первых минут против "Олимпиакоса".

Но уже в дебюте все расклады нарушил юный голкипер хозяев Матвей Сафонов: мяч после несильного удара Крыховяка из правого угла штрафной прикатился прямо в руки вратаря, но тот так неловко его остановил, что пропустил под собой в сетку - 0:1, 5-я минута.

"Быки", надо признать, стойко перенесли вратарский ляп, надолго переведя действия к штрафной гостей. К чему "Локо" оказался готов: гости оттянулись назад, не позволяя сопернику проводить свои фирменные комбинации в центральной зоне.

Поклонникам хозяев оставалось лишь ностальгировать по уехавшему в Америку уругвайскому диспетчеру Перейре, умевшему скрывать такую оборону оригинальными передачами. Его знамя в "Краснодаре" пока не никто не подхватил (Вандерсон, Вильена и Сулейманов тщетно пытались вывести к воротам своего форварда Игнатьева), а дальние удары бразильский голкипер российской сборной Гильерме спокойно фиксировал.

В общем, "Локо" без особых волнений перенес натиск соперника - Баринов и Крыховяк стали хозяйничать в центре поля, а Смолов обстреливать издали ворота хозяев. И на 32-й минуте Сафонов с громадным трудом вытащил из своего нижнего левого угла мяч после удара когда-то лучшего краснодарского бомбардира.

И все же в конце тайма хозяевам удалась классная трехходовка. Вандерсон слева вошел в штрафную, отпасовал назад Стоцкому, который навесил на дальний угол вратарской, а вынырнувший из-за спин защитников Сулейманов головой с трех метров отправил мяч в пустой угол -1:1, 42-я минута.

Во второй половине на поле развернулось нешуточное сражение - с жесткой борьбой буквально по всему газону, желтыми карточками, лихими обоюдными наскоками на ворота, ударами с дальних позиций, постоянными попытками вывели разрезающими передачами в штрафную Смолова и Игнатьева.

Первым реальную возможность отличиться на 60-й минуте не использовал москвич Жемалятдинов, выстреливший рядом со штангой из пределов штрафной. Тут же Смолов угодил в защитника, находясь метрах в семи от ворот. В свою очередь, Вандерсон отметился похожим действием у противоположных ворот.

Однако решающий мяч никому из соперников забить не удалось (хотя Берг на 83-й минуте едва не добил мяч в ворота "Локо" с нескольких метров). Таким образом, "Краснодар" и "Локомотив" набирают по 14 очков и вмемте возглавляют турнирную таблицку первенства России. Любопытно, что завтра (в случае гостевой победы над "Крыльями Советов") к ним может присоединиться и московский "Спартак". Такой интриги в РПЛ уже давно не наблюдалось.