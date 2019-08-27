Строительство трассы в обход Волгограда началось раньше графика

Строительство магистрали в обход Волгограда началось с опережением графика. Проектирование завершилось раньше намеченного срока, и дорожники уже приступили к возведению объекта. Первый участок объездной магистрали планируется построить к 2024 году.

- Для Волгограда и его жителей это по-настоящему проект XXI века, который даст импульс для развития на десятилетия вперед, о нем мечтали многие поколения. Уровень взаимодействия с Минтрансом РФ и Росавтодором позволяет с уверенностью сказать, что все намеченные планы будут выполнены, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В свою очередь, помощник президента России Игорь Левитин отметил, что инициатива губернатора по строительству обхода была поддержана федеральным центром, в комплексной схеме развития дорожного хозяйства страны на ближайшую пятилетку это один из самых масштабных проектов. Проект имеет стратегическое значение для всего юга России: транспортный обход, соединяющий сразу несколько федеральных автомагистралей, станет частью международного коридора "Север - Юг", упростит доступ к морским портам Каспия.

Кроме того, объездная дорога вокруг Волгограда разгрузит улицы города-миллионника, по которым сегодня идет транзитный транспорт, улучшит экологию в нем. Особое внимание уделено вопросу безопасности. Росавтодор и МВД поддержали предложение главы области по строительству двух постов полиции на въезде в Волгоград с элистинского и московского направления. Они будут укомплектованы современной техникой, что позволит контролировать и перераспределять потоки транспорта, а также оперативно реагировать в случае ЧП.

Напомним, на первом этапе участок объездной трассы протяженностью свыше 12 километров соединит две федеральные трассы: Р-22 "Каспий" и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград - Котельниково - Сальск и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок, а также моста через Волго-Донской канал. Возведение нового путепровода позволит приступить к реконструкции старого. Параллельно со строительством первой части обхода ведется проектирование второго и третьего этапа, которое должно завершиться в 2020 году.