В Крыму в поселке Фрунзе утонул ныряльщик

В Республике Крым в поселке Фрунзе погиб турист, который накануне отправился нырять в море в гидрокостюме без кислородного баллона. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Тревожное сообщение поступило накануне от друга пропавшего любителя подводного плавания, с которым они вместе отдыхали на пляже. Мужчина ушел нырять в море в гидрокостюме без баллона, с маской и ластами, удалившись на 200-300 метров от берега. В течение часа он не вернулся. Вскоре спасатели начали поиски пропавшего.

- В поисках были задействованы сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас", ГУ МЧС России по РК, МВД, а также спасатели пляжа села Фрунзе на водном мотоцикле, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - К 20 часам вечара было обследовано около 10 тысяч квадратных метров акватории Черного моря. Поиск результатов не дал. Сегодня утром поступила информация о том, что пропавший турист обнаружен без признаков жизни водолазами Евпаторийского отряда "Крым-спас".

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента. Ранее в Черноморском районе Крыма зафиксированы два случая гибели дайверов.