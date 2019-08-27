Жители Кленовского в Свердловской области каждый раз, чтобы снять с карточек зарплату и пенсии, вынуждены ехать за 30 километров в поселок Бисерть, рассказали региональные партнеры "РГ" в "Областной газете". И такие неудобства испытывают жители сотни тысяч сел и деревень. Но решить проблему удается лишь единицам самых настойчивых.

В Омской области банкоматы также отсутствуют в большинстве деревень. Чтобы снять с карточек зарплаты, пенсии и пособия, сельчане вынуждены ездить в райцентры. Поэтому многие пенсионеры, несмотря на оформленные в банке карты, предпочитают по старинке получать пенсию у почтальона.

- Наличие банкомата в нашем селе решило бы многие проблемы, - рассказывает жительница Тюкалинского района Омской области, пенсионерка Людмила Казанцева. - У большинства сельчан сегодня имеются кредиты. Чтобы внести ежемесячный платеж, нам приходится отправлять в райцентр кого-нибудь из соседей. Мы скидываемся ему на билет и даем в конвертах деньги и свои карточки с паролями, чтобы он внес на них необходимую сумму.

Как выяснилось, подобным способом решают проблему и в других регионах. В отдаленных селах Калмыкии местные жители снаряжают самого молодого и ответственного и посылают его за деньгами в район. Житель Ики-Бурульского района Намчи Саенжиев рассказал, что раньше он нередко выполнял функцию гонца. Ездил на своей "девятке" в район и снимал деньги для всех, кто об этом его просил.

- Кому-то дети деньжат подкинули, кто-то решил снять накопленное. Сейчас для этого можно воспользоваться казенной машиной. Управление соцзащиты купило авто для перевозки приболевших пожилых людей в больницу. Никто слова не скажет, если человек забежит в банкомат и снимет деньги.

В номере от 27 августа "РГ" рассказала об опыте одной из французских коммун, которая решила установить свой банкомат.

На вопрос корреспонденту "РГ", могли бы по примеру французов установить банкоматы в Мордовии, во многих сельских администраций ответили: "Нет денег". Правда, глава администрации села Урусово Александр Аржаев заметил философски: "Поставить-то можно, но администрация не готова взять на себя затраты на его содержание.

По мнению президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ростовской области Александра Родина, вопрос по снятию налички решается через банкоматы, которые стоят в почтовых отделениях. Проблема появляется там, где почтовых отделений нет. "Можно было бы организовать передвижные банковские офисы и у нас по типу мобильной медицинской службы. Но пока банки не проявляют энтузиазма, и эта идея достойного воплощения не получила", - уверен он.

Предложение создать сеть независимых банкоматов поддерживают и власти в отдаленных районах Среднего Урала. Особенно в районах, где основная масса жителей - пенсионеры и бюджетники.

Эксперимент

Большую надежду сельчане возлагают на эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, который сегодня проводится в нескольких селах в России. В прошлом году платежные системы запустили пилотный проект "Покупка с выдачей". Механизм работы новой технологии достаточно прост. Покупатель расплачивается в магазине за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных (до пяти тысяч рублей). Затем он вводит свой ПИН-код, а банк-эмитент карты одобряет покупку и выдачу наличных. Эта идея была поддержана Федеральной антимонопольной службой. Подобный сервис мог бы стать выходом из ситуации для многих деревенских жителей. Он не нарушает законодательство, удобен для сельчан и способствует развитию системы безналичных платежей.

Кстати

- То, что компания Brink"s France взялась за установку банкоматов во французской глубинке, есть вполне продуманный ход. Эта компания не только традиционно занимается инкассацией и перевозкой денег и прочих ценностей, но и другими формами деятельности. В частности, вот уже многие годы Brink"s France обслуживает по поручению французских банков 12 тысяч банкоматов, а также пять тысяч кассовых аппаратов в супермаркетах и прочих торговых точках.

Что касается отдаленных населенных пунктов, где у людей большие проблемы со снятием денег с банковской карты (чем расплачиваться, скажем, на рынке?), то компания рассматривает размещение там точек обналичивания Point Cash Village - как еще одно бизнес-направление. Причем в основном там будут размещаться уже ранее использовавшиеся банкоматы - second-hand, а, значит, дешевле новых в несколько раз. Естественно, кампанией, учитывая ее профиль, давно получена лицензия на работу с денежными средствами.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж

Комментарий

Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку:

- По российскому законодательству установить банкомат в населенном пункте могут только организации, имеющие лицензию Банка России. Спрос на банковские услуги действительно есть. Я не уверен, что если отменить банковскую составляющую, решим эту проблему. На самом деле установить банкомат в поселке, где проживает пять тысяч человек, не представляет большой сложности. Местные органы власти, которые заинтересованы в наличие таких аппаратов, должны обратиться либо в кредитную организацию с просьбой установить банкомат, либо в ЦБ, чтобы он поспособствовал решению этого вопроса.

Подготовила Ольга Бухарова