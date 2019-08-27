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27.08.2019 16:52
Рубрика: Экономика

В одном клике

Россияне смогут оформлять пенсию онлайн
Текст: Юлия Кривошапко
У граждан появится возможность оформлять пенсию онлайн. Для этого на портале госуслуг будет запущен специальный суперсервис. Прототип этого суперсервиса вместе с четырьмя другими - "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Утрата близкого человека" уже появился на сайте госуслуг. Граждане могут оценить их удобство и внести свои предложения по улучшению работы.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Суперсервисы - новый формат предоставления государственных электронных услуг, который должен сделать их получение максимально простым и комфортным для граждан. Один из их основных принципов - сведение к минимуму использования бумажных документов и необходимости личного посещения госорганов. Сервис построен на анализе жизненной ситуации человека и проактивном предоставлении всего необходимого комплекса услуг, а также помощи в оформлении положенных льгот и выплат - быстро и буквально "в один клик".

С помощью суперсервиса "Пенсия онлайн" можно будет удаленно корректировать трудовой стаж

"За созданием суперсервисов стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики "движения" бумаг, - отметил вице-премьер Максим Акимов. - Наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам.

Фото: istock
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

Суперсервис "Пенсия онлайн" поможет держать под контролем пенсионные накопления. Пользователям старше 45 лет он будет ежегодно сообщать о сумме пенсионных накоплений и показывать размер будущей пенсии. Граждане также смогут проверять трудовой стаж, при необходимости корректировать его, добавляя неучтенные места работы - для этого достаточно будет подать электронное заявление. Впоследствии суперсервис поможет быстро оформить выплаты и выбрать удобный способ их получения.

В начале августа Максим Акимов и замглавы Минкомсвязи Максим Паршин представили страницу суперсервисов на портале госуслуг. Таким образом, к разработке электронных услуг впервые были привлечены граждане. Сегодня около 2,5 тысячи человек поделились своими предложениями, при этом абсолютное большинство положительно оценивает будущие суперсервисы, отмечают в Минкомсвязи.

"Потенциальные пользователи суперсервисов участвуют в опросах и делают замечания, - рассказал Максим Паршин. - В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. Такой формат работы - открытая коммуникация - себя оправдал".

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минкомсвязи "Полезная книжка" о пенсиях
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