"Союз МС-14" с роботом Федором на борту пристыковался к МКС

Сейчас нужно несколько часов на то, чтобы выровнять давление между кораблем и модулем МКС, проверить герметичность сцепки. Только после этого экипаж станции сможет открыть люк в корабль и лично "познакомиться" с Федором.

Как он поприветствует космонавтов? Это пока держится в секрете.

Напомним, Федор отправился на МКС еще 22 августа. Через двое суток пилотируемый корабль "Союз МС-14" должен был в автоматическом режиме "причалить" к модулю "Поиск" МКС. Но произошел в сбой в системе стыковки "Курс" на самой станции. Из-за этого корабль "провисел" на орбите лишние два дня. А космонавтам пришлось в ручном режиме освобождать для него исправно работающую "парковку" - на модуле "Заря". Для этого пришлось перестыковать другой корабль - "Союз МС-13".

Теперь, уже со второй попытки, Федор все-таки смог попасть на МКС. В течение примерно полутора недель ему предстоит работа тесной в связке с экипажем. Цель - показать всему миру: андроид может стать незаменимым помощником человека в космосе. Он будет манипулировать предметами, с которыми космонавты имеют дело постоянно: ключ, отвертка, шуруповерт, электрические разъемы. Причем все это будет происходить в режиме "аватара". То есть Космонавт Александр Скворцов наденет костюм-экзоскелет, очки виртуальной реальности, а робот будет в точности повторять его действия.

Кстати

После того, как удалось успешной выйти из этой сложнейшей ситуации, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил создать комиссию для оценки состояния МКС и всех ее блоков.