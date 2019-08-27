Сотрудники СБУ заблокировали Верховную Раду

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и сравнительного нового правоохранительного ведомства страны - Государственного бюро расследований - заблокировали работу Верховной Рады в ходе обысков. Об этом сообщает "Украинформ" со ссылкой на активиста майдана, нардепа Андрея Парубия, который на этой неделе должен сложить полномочия спикера Рады.

По словам Парубия, депутаты как раз собирались протестировать продвигаемую им "прогрессивную" систему голосования "Рада 3", как вдруг в здание вошли 12 следователей. Они остановили работу компьютерного центра, не пуская туда сотрудников и вообще никого. О том, что в парламенте во вторник будут проходить следственные действия, Верховную Раду не предупреждали. Разумеется, господин Парубий не упустил возможности обвинить президентскую партию "Слуга народа" в "рейдерстве".

А вот украинские правоохранители поясняют, что проводят досудебное расследование в рамках дела о закупке некачественного оборудования для системы голосования. Речь идет о пресловутой сенсорной кнопке, которая, согласно задумке, должна предотвратить неавторизованное голосование - когда один народный избранник, пользуясь случаем, отдает голоса и за своих отсутствующих коллег. Однако на деле такая кнопка, установленная на старом оборудовании, просто реагирует на тепло, однако не помогает идентифицировать того или иного депутата. Между тем кнопка - лишь вершина айсберга. В апреле в отношении ряда политиков, включая Парубия, было возбуждено уголовное дело по обвинению в организации массовых убийств на майдане в 2014 году.