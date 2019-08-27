Новости

Тропический шторм "Дориан" обрушится на остров Барбадос 05:55
Сильный ливень затопил во Владивостоке дороги и вызвал сели 05:55
Johnson& Johnson выплатит крупный штраф по делу об опиоидах 05:47
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун 05:47
В Биробиджане затопило подвалы школ 05:35
Фонд Ди Каприо направит миллионы на борьбу с пожарами в Амазонии 05:33
Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары 05:14
Трамп: Я не предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб 04:38
Пожар произошел в историческом жилом здании в центре Москвы 04:10
В Италии заключенный сбежал из тюрьмы при помощи связанных простыней 03:57
Пушков усомнился в словах Порошенко о флаге Украины над Донецком 03:34
Двое россиян пересекли границу Финляндии на надувной лодке 03:28
Дизайнер Мишель Обамы и Деми Мур умерла от рака 03:07
Власти Чехии готовы трудоустраивать 40 тысяч украинцев ежегодно 02:47
Самолет академии ВВС Испании упал в Средиземное море 02:23
Forbes озвучил имена самых высокооплачиваемых певиц года 02:22
Мощный взрыв прогремел в сирийской Латакии 01:47
У летевшего из Греции в Чехию лайнера отказал двигатель 01:43
Саудовская Аравия построит рекордные по высоте и скорости аттракционы 01:30
Дым от лесных пожаров нарушил работу пожарной авиации в Бразилии 01:19
В Германии скончался бывший босс Volkswagen 01:02
В США прокуратура потребовала смертной казни для стрелка из Питтсбурга 00:56
Умер работавший с Ельциным и Тэтчер политтехнолог Тим Белл 00:39
Фиксирующие среднюю скорость камеры установят на шести трассах Подмосковья 00:14
Космонавт назвал причины отказа Европы от использования "Союзов" 26.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 04:38
Рубрика: В мире

Трамп: Я не предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию портала Axios, который утверждал, что глава Белого дома предлагал бороться с ураганами с помощью ядерного оружия.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: ураган швырнул две машины навстречу друг другу

Трамп назвал этот материал нелепым. "Я никогда не говорил такого. Очередные лживые новости!" - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп несколько раз высказывал идею использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Портал утверждал, что в ходе одного из заседаний Трамп поинтересовался, можно ли применить современное оружие для борьбы с капризами погоды.

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию, заявив, что не комментируют частные разговоры президента с его командой по нацбезопасности.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Космонавт назвал причины отказа Европы от использования "Союзов"
При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов