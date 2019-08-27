Трамп: Я не предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию портала Axios, который утверждал, что глава Белого дома предлагал бороться с ураганами с помощью ядерного оружия.

Трамп назвал этот материал нелепым. "Я никогда не говорил такого. Очередные лживые новости!" - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп несколько раз высказывал идею использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Портал утверждал, что в ходе одного из заседаний Трамп поинтересовался, можно ли применить современное оружие для борьбы с капризами погоды.

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию, заявив, что не комментируют частные разговоры президента с его командой по нацбезопасности.