Трамп: Я не предлагал бороться с ураганами при помощи ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп опроверг публикацию портала Axios, который утверждал, что глава Белого дома предлагал бороться с ураганами с помощью ядерного оружия.
Трамп назвал этот материал нелепым. "Я никогда не говорил такого. Очередные лживые новости!" - написал американский лидер в Twitter.
Напомним, ранее Axios сообщил, что Трамп несколько раз высказывал идею использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Портал утверждал, что в ходе одного из заседаний Трамп поинтересовался, можно ли применить современное оружие для борьбы с капризами погоды.
В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию, заявив, что не комментируют частные разговоры президента с его командой по нацбезопасности.
The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2019 г.