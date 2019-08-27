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27.08.2019 01:02
Рубрика: Общество

В Германии скончался бывший босс Volkswagen

Бывший руководитель автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех умер накануне в Германии. Ему было 82 года.

Причина смерти пока не установлена. Но известно, что Пиех потерял сознание во время воскресного ужина в ресторане. Это случилось в баварском городе Розенхайм. Пиеха немедленно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось, пишет Bild.

Пиех является одним из главных творцов успеха Volkswagen, ставшего крупнейшим автоконцерном Европы. Он долгое время возглавлял эту компанию, которая при нем достигла больших результатов. В 2009 году именно Пиех, сын бывшего управляющего заводом VW в Вольфсбурге Антона Пиеха и дочери Фердинанда Порше Луизы, подписал соглашение о слиянии Volkswagen с Porsche.

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Общество Утраты В мире Европа Германия
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