В Госдуме оценили слова Макрона о необходимости дипломатической работы с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон выводит Европу из "санкционной засады", считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

В беседе с RT он прокомментировал слова французского лидера о том, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

"Делая подобные заявления, Макрон выводит Запад и Европу из санкционной засады и может стать самым смелым руководителем стран старой Европы", - полагает Шхагошев. Он уверен, что это все более важно для коллективного Запада.

"Макрон может серьезно повлиять на то, чтобы развернуть санкционную машину, движущуюся по направлению к России, в обратную сторону", - считает парламентарий.

Ранее Макрон в своем выступлении, посвященном вопросам внешней политики Франции, призвал "перетасовать карты" в отношениях с Россией, чтобы наладить с ней "честный и требовательный диалог". По словам французского лидера, главы МИД и минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли посетят с официальным визитом Москву, где проведут переговоры в формате "2 + 2".