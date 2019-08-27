Видео: На Украине отмечают 100 дней президентства Зеленского

Сегодня на Украине отмечают сто дней Владимира Зеленского в президентском кресле. После этого срока во всем мире принято подводить промежуточные итоги деятельности президентов и премьеров, а сама традиция ведет начало от Франклина Рузвельта, за сто дней создавшего предпосылки для выхода американской экономики из Великой депрессии. По итогам ста дней Зеленского можно констатировать, что сделать для Украины то же, что Рузвельт для США, он не успел, не смог или не захотел.

Украинским СМИ фактически нечего анализировать: все, чем запомнились три "медовых месяца" Зеленского - это противоречивые заявления, красочные обещания, и яркие фотографии в социальных сетях - с шаурмой, в плавках, в подсолнухах.

Мир в Донбассе за сто дней не наступил, и более того, обстановка на линии разграничения накалилась. Борьба с коррупцией ограничилась показательным арестом скандального заместителя министра "оккупированных территорий" Грымчака, а дела против Петра Порошенко и его окружения инициирует не "команда Зе", а независимый юрист Андрей Портнов.

Также не случилось ни одной реформы чего-либо. Впрочем, винить в этом Зеленского сложно: все инструменты влияния на исполнительную власть, экономику, силовой и внешнеполитический блок он получит только в четверг, с началом работы девятого созыва Верховной Рады, где партия "Слуга народа" будет иметь и простое, и конституционное большинство. Однако и спрос украинских избирателей со своего президента после этого будет уже строже.