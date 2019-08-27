Владимир Путин похвалил экипаж МКС

Во время посещения авиа-космического салона "МАКС" президенты России и Турции зашли в павильон "Роскосмоса".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин предложил отправить на МКС турецкого астронавта к юбилею республики. "Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - заверил он. "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы государств пообщались с космонавтами посредством телемоста. Владимир Путин высоко оценил действия членов экипажа МКС в ситуации со стыковкой "Союз МС-14". "Ситуация в чем-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой", - похвалил он.

"Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу, но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы", - сказал российский президент, также добавив, что прибывший на МКС робот "Федор" поможет экипажу. Успешного завершения миссии пожелал космонавтам Эрдоган.