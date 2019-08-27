Власти Японии закрыли ведущую на вершину горы Фудзи дорогу

Власти префектуры Яманаси, на территории которой находится дорога, ведущая к вершине горы Фудзи, ввели временные ограничения на восхождение, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего утром 26 августа.

Напомним, во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору погибла 29-летняя россиянка Анна Дубровина. По предварительным данным, на нее упал камень. Девушка получила травмы головы и грудной клетки.

Представители полиции, обследовав участок, где произошел инцидент, не обнаружили свидетельств обрушения горных пород. Защитная сетка на склонах также не порвана. Местные власти сообщили, что подобных происшествий ранее не было.