Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун

Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб. Этот населенный пункт, контролировавшийся боевиками с 2014 года, был освобожден 23 августа.

Жители города начали возвращаться в свои дома. Уже несколько дней здесь ведутся работы по восстановлению электричества и дорог. Идет подготовка одной из школ к новому учебному году, пишет ТАСС.

По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Равиля Мугинова, в понедельник военные РФ доставили в Хан-Шейхун партию гуманитарной помощи.

Город Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. Освобождение этого района от боевиков - важная стратегическая задача. Восстановление контроля над Хан-Шейхуном открыло войскам президента Сирии Башара Асада путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну - еще двум форпостам террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток.