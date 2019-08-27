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27.08.2019 20:18
Рубрика: Образование

За 2018 год ГИБДД нашла нарушения у 20% российских школ

Каждая пятая российская школа в прошлом году имела на своем счету нарушения в сфере обеспечения дорожной безопасности своих учащихся, сообщил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич. Речь идет о 19,5 тысячи учебных заведений по всей стране, сообщает сайт KP.Ru.

"Следует в период летних каникул, когда дети отдыхают, наносить разметку, восстанавливать пешеходные ограждения, делать обрезку деревьев и другое, - рассказал Хранцкевич. - Это постоянная работа, требует постоянного контроля".

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Уже сейчас, за несколько дней до начала учебного года, по словам представителя МВД, на улицах близ образовательных учреждений увеличивается плотность нарядов правоохранительных служб, которые следят за движением и, по возможности, помогают организовывать большую пропускную способность.

Кроме того, планируется, что сотрудники Госавтоинспекции будут включаться в состав комиссий, которые проверяют образовательные учреждения перед началом учебного года.

"Мы стремимся, чтобы все образовательные учреждения проверяли на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения, на наличии детских транспортных площадок", - сказал Сергей Хранцкевич.