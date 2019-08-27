Зачем сенатор США придумал, что ему отказали в российской визе

А как красиво все начиналось. Увенчанной копной благородных седых волос сенатор с праведным гневом обрушился на российские власти, не давшие ему посетить страну в составе делегации Конгресса с самой что ни на есть гуманной целью - "улучшения будущих отношений между Москвой и Вашингтоном". Нанесли ему, цитирую Джонсона, мелкое оскорбление, отказав в визе. Правда, уже из следующей фразы сенатора становится абсолютно непонятным, зачем он вообще собирался в эту поездку. Ведь Джонсон, по его словам, собирается и дальше выступать "за жесткий и решительный ответ на российскую агрессию", что мало вяжется с его планами "вести откровенный диалог с Москвой, где это возможно". Впрочем, раздвоение сознания политика, делающего взаимоисключающие заявления по поводу России, никогда бы не стали предметом дискуссии, если бы не существенная деталь.
Как сообщило российское посольство в США, сенатор Джонсон о своих планах приехать в Россию им не сообщал, за визой в дипмиссию не обращался, а всю историю с отказом ему во въездных документах от начала до конца выдумал. Примерно так же, как Александр Дюма придумал своего Д'Артаньяна, совпадающего, по мнению историков, с реальным прототипом только именем. В итоге все подробности страданий от отсутствия визы, любовно описанные Джонсоном-сочинителем, оказались плодом его фантазии. Но в этой политической саге все же была одна достоверная деталь: сенатор действительно внесен в российский "черный список" из-за русофобских высказываний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что этот список был составлен в ответ на введение Соединенными Штатами персональных визовых и финансовых санкций в отношении российских официальных лиц. Причем Рона Джонсона заранее проинформировали о том, что он находится в российском "стоп-листе".
В интервью ТАСС глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, находящийся, кстати, в "черном списке" США, напомнил, что Москва неоднократно предлагала вывести из-под санкций парламентариев, о чем Джонсону хорошо известно. Но эти инициативы понимания в Конгрессе не встретили.
Есть в этой истории и другой вопрос: для чего собственно Джонсону понадобилось ехать в Россию? Сенатор объясняет это желанием встретиться с неназванными российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданских организаций. Но в 2018 году Джонсон уже посещал нашу страну в составе делегации Конгресса, после чего отметился заявлениями о необходимости ужесточать антироссийские санкции и давать решительный отпор стремлению России восстановить сферы своего влияния. Джонсон выступал соавтором резолюций Конгресса, ставящих целью остановить строительство "Северного потока-2" и противодействовать России в Керченском проливе. И уж совсем зашкаливающе лицемерными выглядят заявления сенатора о планах налаживать диалог с Москвой на фоне его же выступлений в американских СМИ, где он утверждал: "агрессия и провокации Москвы мешают наступлению мира во всем мире". Кстати, сенатор был одним из инициаторов включения в "черный список" российских официальных лиц. У меня, говорил Джонсон, "такое ощущение, что адресные санкции против олигархов и членов правительства РФ будут "кусаться" и станут наилучшим шансом повлиять на их поведение".
Или американский политик всерьез считал, что может оскорблять нашу страну, стремиться нанести ей ущерб, вносить должностных лиц РФ в "черные списки" и при этом, как ни в чем не бывало, приезжать в Россию? Что это: наивность или наглость, уверенность в своей безнаказанности или вера в американское всемогущество? Напомню, в 2017 году российские власти предлагали пропустить в РФ сенатора-демократа Джоан Шаин, находящуюся в российском стоп-листе, в обмен на визы для российских депутатов, которые оказались под американскими санкциями. Но сделка не состоялась. В дальнейшем еще нескольким конгрессменам и политикам (среди них такие знаковые фигуры, как экс-посол США в РФ Майкл Макфол и экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - прим. ред.) было отказано во въезде на территорию России.
В августе 2019 года американские власти отказались выдать въездную визу российскому гроссмейстеру, депутату Госдумы Анатолию Карпову. Тот собирался провести в Америке мастер- классы, как это делал ранее. При этом у Карпова есть подаренная Джорджем Бушем-младшим грамота почетного гражданина Техаса, дававшая ему право на получение американской визы в день обращения в посольство. Но в условиях антироссийской истерии прежние договоренности, как выяснилось, в США больше не действуют. Так стоит ли после этого американскому сенатору Рону Джонсону демонстративно возмущаться, что Россия отвечает зеркально. И совершенно не верит в искренность его слов о желании наладить с Москвой хорошие отношения, когда реальные дела и политические заявления сенатора столь серьезно расходятся с озвученными им намерениями.