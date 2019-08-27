Зачем сенатор США придумал, что ему отказали в российской визе

Россия обидела сенатора США Рона Джонсона. Но вовсе не тем, что отказала ему во въездной визе, как утверждал американский народный избранник. Москва нанесла оскорбление Джонсону тем, что вывела его на "чистую воду", раскрыв задуманную сенатором информационную манипуляцию. В итоге председатель комитета в Сенате по национальной безопасности и делам правительства оказался не жертвой российского режима, а мелким лжецом. Как говорил герой "Мастера и Маргариты" незабвенный Коровьев-Фагот: "Поздравляю вас, гражданин соврамши".

А как красиво все начиналось. Увенчанной копной благородных седых волос сенатор с праведным гневом обрушился на российские власти, не давшие ему посетить страну в составе делегации Конгресса с самой что ни на есть гуманной целью - "улучшения будущих отношений между Москвой и Вашингтоном". Нанесли ему, цитирую Джонсона, мелкое оскорбление, отказав в визе. Правда, уже из следующей фразы сенатора становится абсолютно непонятным, зачем он вообще собирался в эту поездку. Ведь Джонсон, по его словам, собирается и дальше выступать "за жесткий и решительный ответ на российскую агрессию", что мало вяжется с его планами "вести откровенный диалог с Москвой, где это возможно". Впрочем, раздвоение сознания политика, делающего взаимоисключающие заявления по поводу России, никогда бы не стали предметом дискуссии, если бы не существенная деталь.

Как сообщило российское посольство в США, сенатор Джонсон о своих планах приехать в Россию им не сообщал, за визой в дипмиссию не обращался, а всю историю с отказом ему во въездных документах от начала до конца выдумал. Примерно так же, как Александр Дюма придумал своего Д'Артаньяна, совпадающего, по мнению историков, с реальным прототипом только именем. В итоге все подробности страданий от отсутствия визы, любовно описанные Джонсоном-сочинителем, оказались плодом его фантазии. Но в этой политической саге все же была одна достоверная деталь: сенатор действительно внесен в российский "черный список" из-за русофобских высказываний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что этот список был составлен в ответ на введение Соединенными Штатами персональных визовых и финансовых санкций в отношении российских официальных лиц. Причем Рона Джонсона заранее проинформировали о том, что он находится в российском "стоп-листе".

В интервью ТАСС глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, находящийся, кстати, в "черном списке" США, напомнил, что Москва неоднократно предлагала вывести из-под санкций парламентариев, о чем Джонсону хорошо известно. Но эти инициативы понимания в Конгрессе не встретили.

Есть в этой истории и другой вопрос: для чего собственно Джонсону понадобилось ехать в Россию? Сенатор объясняет это желанием встретиться с неназванными российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданских организаций. Но в 2018 году Джонсон уже посещал нашу страну в составе делегации Конгресса, после чего отметился заявлениями о необходимости ужесточать антироссийские санкции и давать решительный отпор стремлению России восстановить сферы своего влияния. Джонсон выступал соавтором резолюций Конгресса, ставящих целью остановить строительство "Северного потока-2" и противодействовать России в Керченском проливе. И уж совсем зашкаливающе лицемерными выглядят заявления сенатора о планах налаживать диалог с Москвой на фоне его же выступлений в американских СМИ, где он утверждал: "агрессия и провокации Москвы мешают наступлению мира во всем мире". Кстати, сенатор был одним из инициаторов включения в "черный список" российских официальных лиц. У меня, говорил Джонсон, "такое ощущение, что адресные санкции против олигархов и членов правительства РФ будут "кусаться" и станут наилучшим шансом повлиять на их поведение".

Или американский политик всерьез считал, что может оскорблять нашу страну, стремиться нанести ей ущерб, вносить должностных лиц РФ в "черные списки" и при этом, как ни в чем не бывало, приезжать в Россию? Что это: наивность или наглость, уверенность в своей безнаказанности или вера в американское всемогущество? Напомню, в 2017 году российские власти предлагали пропустить в РФ сенатора-демократа Джоан Шаин, находящуюся в российском стоп-листе, в обмен на визы для российских депутатов, которые оказались под американскими санкциями. Но сделка не состоялась. В дальнейшем еще нескольким конгрессменам и политикам (среди них такие знаковые фигуры, как экс-посол США в РФ Майкл Макфол и экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - прим. ред.) было отказано во въезде на территорию России.

В августе 2019 года американские власти отказались выдать въездную визу российскому гроссмейстеру, депутату Госдумы Анатолию Карпову. Тот собирался провести в Америке мастер- классы, как это делал ранее. При этом у Карпова есть подаренная Джорджем Бушем-младшим грамота почетного гражданина Техаса, дававшая ему право на получение американской визы в день обращения в посольство. Но в условиях антироссийской истерии прежние договоренности, как выяснилось, в США больше не действуют. Так стоит ли после этого американскому сенатору Рону Джонсону демонстративно возмущаться, что Россия отвечает зеркально. И совершенно не верит в искренность его слов о желании наладить с Москвой хорошие отношения, когда реальные дела и политические заявления сенатора столь серьезно расходятся с озвученными им намерениями.