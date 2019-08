Билли Айлиш проспала награждение премии MTV VMA

На прошедшей накануне премии MTV VMA Билли Айлиш стала лучшей сразу в трех номинациях, но ни за одной из наград на сцену не поднялась. Как объяснила сама американская исполнительница, в это время она находилась в России и спала.

Первый концерт в России юная певица (Билли Айлиш всего 17 лет) дала в Москве 27 августа. После шоу она отдыхала, поэтому неудивительно, что на церемонии в Prudential Center американского города Ньюарк ее не было.

"Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю", - написала певица в своем Instagram.

Победительницей Айлиш стала в номинациях "Лучший новый артист", "Лучший монтаж" и "Прорыв года". Все три победы - благодаря хиту Bad Guy, который продолжает возглавляет мировые хит-парады. На YouTube клип на эту песню собрал более 490 миллионов просмотров.

Напомним, также награды MTV WMA достались Ариане Гранде, которая стала "Артистом года" и Тейлор Свифт, получившей почетную статуэтку за "Лучшее видео" - им был признан клип на песню You Need to Calm Down. "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.