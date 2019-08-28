Гондурас откроет посольство в Иерусалиме

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес 1 сентября примет участие в торжественной церемонии открытия посольства своей страны в Иерусалиме.

О том, что Тегусигальпа признает Иерусалим столицей Израиля, стало известно в марте, когда правительство Гондураса распространило соответствующее заявление. Тогда же президент латиноамериканской страны заявил о планах по открытию посольства и торгпредства в Иерусалиме.

"1 сентября президент Эрнандес примет участие в церемонии открытия дипломатического представительства Гондураса в столице Израиля Иерусалиме", - приводит выдержи из заявления МИД Гондураса местная газета ElHeraldo.

Напомним, что столицей Израиля Иерусалим в декабре 2017 года признал президент США Дональд Трамп. Вслед за американцами на аналогичный шаг решились в Австралии, Гватемале, Чехии, Бразилии и Гондурасе.