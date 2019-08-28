Хачанов уступил в первом круге US Open

В стартовом матче US Open соперником Хачанова стал канадец Вашек Поспишил. Этот теннисист не может похвастаться какими-то выдающимися результатами, однако именно он и стал непреодолимым препятствием для россиянина.

Первый сет Хачанов выиграл - 6:4, однако затем в двух сетах подряд повторялась одна и та же ситуация. Теннисисты шли на равных до счета 5:5, после чего в обоих случаях россиянин проигрывал два гейма подряд. При этом Хачанов не использовал свои возможности сделать брейк. Четвертый сет вернул надежду болельщикам Хачанова - 6:4, однако в пятом снова случился провал - 3:6.

Отметим, что, несмотря на поражение, россиянин превзошел канадца по брейк-поинтам - 12 против 6, допустил гораздо меньше ошибок, однако Поспишил превзошел Хачанова в эйсах (15 против 7) и активно выигранных очках (53 против 37). Матч продолжался почти 4 часа.

Проиграла свой стартовый матч и Светлана Кузнецова. Она встречалась с американкой Кристи Ан, занимающей 141-е место в рейтинге WTA, и уступила в двух сетах - 5:7, 2:6.