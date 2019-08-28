"Яндекс" предупредит водителей о приближении к школам

К началу нового учебного года "Яндекс.Навигатор" научится предупреждать водителей о приближении к нерегулируемым пешеходным переходам возле школ. Если автомобилист едет с превышением скорости, он услышит голосовое сообщение.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, в приложении, помимо голосовых предупреждений, появятся и знаки "Осторожно, дети". Функцию реализуют в очередном обновлении "Навигатора", которое должно выйти до 1 сентября. Чтобы увидеть новые сообщения, необходимо будет обновить программу.

Аналогичные сообщения позже будут добавлены в софт "Яндекс.Такси", каршеринга "Яндекс.Драйв" и владельцам машин со встроенным бортовым компьютером.

Это не первая технология, которую "Яндекс" внедряет для повышения безопасности вождения. Все сервисы предупреждают о превышении скорости, в "Яндекс.Такси" блокируется доступ к заказам после систематических нарушений, "Яндекс.Драйв" контролирует скорость и оценивает стиль вождения.

Кстати, столичный центр организации дорожного движения ранее распространил предупреждение для водителей, напоминающее о том, что на дорогах с каждым днем становится все больше детей, возвращающихся в город после каникул. Предупреждения "Рядом дети! Не гоняйте и будьте внимательны!" появились и на информационных табло ЦОДД на магистралях.