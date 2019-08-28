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iPhone 11 еще не вышел, но его уже "распотрошили" и выложили в интернет

Текст:   Богдан Бобров
28.08.2019,  
15:49
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

В интернете появился рендер предположительно одного из iPhone новой линейки смартфонов Apple. Об этом пишет Wccftech, ссылаясь на пост пользователя GeekBar в китайской социальной сети Weibo.

У гаджета отсутствует задняя крышка, благодаря чему можно хорошо рассмотреть внутреннюю компоновку комплектующих.

Фото из поста пользователя GeekBar. Фото: Weibo

На изображении видно только верхнюю половину девайса. Аккумулятор значительно вырос в размерах в сравнении с аппаратами Apple прошлого года и занимает гораздо большую площадь. Размер основной платы при этом уменьшился. Если данная утечка найдет подтверждение, то есть надежда, что у следующих iPhone не будет возникать проблем с автономностью.

Также присутствуют процессор A13 и тройной модуль камеры, который, возможно, приблизит "яблочные" смартфоны к профессиональным камерам.

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Разобрать собственный новый iPhone 11 и убедиться в достоверности представленной информации можно будет уже совсем скоро - после официальной презентации, которая, ожидаемо, пройдет 10 сентября.

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