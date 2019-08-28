Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

В интервью порталу "Цензор.нет" он заявил, что показателем эффективности Зеленского на посту президента является такой параметр, как количество граждан, которое вернется на Украину из-за границы.

"Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране - это результат независимого анализа. Возвращение людей - это его КПД. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то auf Wiedersehen (с немецкого "до свидания" - "РГ")", - заявил олигарх.

При этом, по словам Коломойского, пока оценивать достижения Зеленского рано, поскольку он пробыл у власти всего 100 дней. По мнению олигарха, сейчас команда президента "пребывает в эйфории, им кажется, что море по колено". Коломойский провел параллели с предыдущим президентом Петром Порошенко - у него тоже было парламентское большинство, однако через год "все как дым над водой развеялось".