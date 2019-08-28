Косачев надеется на "системные сдвиги" в подходах Киева к России

"Отличная новость! Самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение! Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны", - сказал он ТАСС, комментируя новости из Киева.

В среду суд в Киеве в среду изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство. Журналист был освобожден из-под стражи в зале суда.

В мае прошлого года Вышинский был задержан Службой безопасности Украины по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Наказание по этим статьям может составить до 15 лет лишения свободы.