Суд в Киеве выпустил Вышинского из-под стражи

Как сообщает агентство РИА Новости, журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Сам Вышинский в ходе судебного заседания вновь заявил о своей невиновности, назвав выдвинутые против него обвинения абсурдными.

"Как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать бессмысленность этих обвинений", - обратился к судьям Вышинский.

Напомним, что журналист был задержан в Киеве в мае 2018 года. Вышинскому предъявили обвинения в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также госизмене. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист все обвинения в свой адрес отвергает.