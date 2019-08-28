"Не утюжь воздух" - так говорят опытные летчики, когда хотят подчеркнуть, что кто-то тратит летное время впустую или просто больше болтает, чем действует.

Георгий Иосифович Житомирский, известный в широких военно-инженерных и научных кругах авиационный специалист, боевой летчик ВОВ, а ныне профессор кафедры проектирования самолетов МАИ, в свои 96 лет продолжает учить студентов, пишет учебники, завершает работу над проектом перспективного штурмовика и... каждый день делает зарядку, про которую прочитал в "Российской газете". Свой главный принцип жизни - не утюжить воздух - он не нарушал никогда.

Когда выковывался железный характер Житомирского? Судя по тому, что он рассказал, - еще в детстве. В голодные 1930-е годы семья жила в Ташкенте, и отец выполнял партийное задание: руководил перегоном закупленного в Китае скота - коров, овец - через Киргизию, а дальше, уже на поездах - в Россию. В экспедиции брал и сына. Но мероприятие это было совсем не прогулкой: басмачество, официально ликвидированное, все еще показывало зубы, и, чтобы защитить скот, во время перегона его сопровождал батальон стрелков и пулеметная рота. Там Георгий научился лихо скакать на лошади - объезжал растянувшийся караван скота, был и связным, и разведчиком - смотрел, все ли спокойно поблизости.

Тогда-то и начался процесс жесткого самовоспитания, о котором он рассказал позже в своей книге "Сделай себя!". Например, плавать научился, когда его просто столкнули с баржи в воды Амударьи. "Плавать я тогда не умел, - рассказал Георгий Иосифович. - Но куда деваться? Заколотил руками-ногами по воде и волей-неволей поплыл".

Наверное, тогда сложился первый жизненный принцип Житомирского - никогда не сдаваться.

Как все мальчишки, чье детство пришлось на предвоенные годы, Георгий занимался спортом, с замиранием сердца слушал новости об успехах советских авиаторов, а еще отлично стрелял. В 13 лет стал чемпионом Ташкента и участником Спартакиады народов СССР, где имел большие шансы стать чемпионом. Однако этого не случилось. Георгий ненадолго оставил пристрелянную винтовку без присмотра. И только когда увидел результаты стрельбы, понял: прицел ему кто-то сбил, все пули кучно ложились на мишени, но в стороне от "десятки".

"Я забился в угол, слезы ручьем, - рассказывает Житомирский. - Ко мне подошли взрослые спортсмены, успокаивают меня, утешают. Мол, ничего, в следующий раз покажешь лучшие свои результаты. Они думали, что я рыдаю из-за того, что в чемпионы не вышел. Но я думал только об одном: Я ПОДВЕЛ КОМАНДУ". И Георгий никогда не ставил личное выше интересов команды, общественных интересов.

Школу Георгий окончил с золотой медалью, поступил в Ташкентский институт железнодорожного транспорта. А когда окончил первый курс, началась война.

"Когда меня призвали, я стал курсантом школы пилотов первоначального обучения: сбылась моя самая большая юношеская мечта - летать!" Училище штурмовиков окончил с отличием, получив сразу звание лейтенанта. В боевую часть - штурмовой авиаполк - был зачислен летом 1944-го. Воевал на знаменитом Ил-2.

Раненую руку Житомирский разрабатывал сам и потом продолжал летать до 80 лет

"В самых напряженных кровопролитных боях за Кенигсберг, при его штурме меня подбили, - рассказывает Георгий Иосифович, - я получил осколочное ранение в голову, кровь залила глаза, ничего не видел, и руку левую перебило. Приготовился к аварийной посадке и не понимал толком, куда сажусь, - к своим или на немецкую сторону. Заранее приготовил наган. Думаю, если к немцам, в плен не сдамся. Все пули фашистам, последняя - себе".

Когда самолет уже оказался на земле, Житомирский выскочил из него с наганом в руке. И... услышал сочный русский мат. "Это меня и спасло от звания Героя Советского Союза, конечно, посмертно", - не без юмора комментирует Георгий Иосифович. Но тогда было не до шуток: Житомирский потерял сознание и очнулся уже в медсанбате, где ему оперировали плечо.

И тут ему пришлось еще раз закрепить принцип "никогда не сдавайся". Рука была серьезно повреждена и висела плетью - плечевой сустав разрушен, связки порваны. И когда травму залечили, все равно нервы остались поврежденными, координировать движения было сложно, а пальцы и вовсе не разгибались.

Георгий, сцепив зубы, многие годы восстанавливал себя сам: часами разрабатывал руку, сжимая и разжимая в кулаке резиновый эспандер.

Впрочем, ранение давало знать о себе еще много раз. И один - самый серьезный - случился, когда во время контрольного полета при возвращении в полк после госпиталя на посадке у самолета не вышло шасси. Кран аварийного выпуска шасси находится за креслом с левой стороны. Дотянуться до него травмированной рукой было крайне сложно. "Энергичное маневрирование тогда не помогло поставить выпущенную стойку на замок. Что мне пришлось вытворять с моим Ил-2! Но в конце концов я смог дотянуться здоровой правой рукой до аварийного крана слева за плечом и благополучно совершил посадку", - рассказал Георгий Иосифович.

Когда спустя некоторое время на комиссии при поступлении в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского его спросили, будет ли он летать, Житомирский молча достал свой "тренажер" и показал, что рука уже начала нормально работать.

Позже, когда уже учился в академии, он освоил и новый Ил-10, затем Ту-2 и первый реактивный бомбардировщик Ил-28. Всего освоил с достаточным налетом семь типов самолетов, что позволило ему успешно преподавать, заниматься научными и конструкторскими разработками. Георгий Иосифович использовал каждую возможность подняться в воздух. Летал он, к слову, до 80 лет - на Як-52.

За долгие годы авиационной карьеры Житомирский написал более 150 научных работ, шесть учебников. Один из них, "Конструкция самолетов", выдержал уже четыре издания.

Конечно, учиться у такого профессора огромное счастье. И к обучению своих студентов Георгий Иосифович тоже подходит нестандартно. "Я сейчас занимаюсь разработкой инновационной модели обучения, где все новации связаны с развитием у обучаемых инженерного мышления и способности к самостоятельному добыванию новых профессионально полезных знаний. Эта модель проблемного обучения позволила поднять подготовку авиационных инженерных кадров на новый, более высокий уровень", - объясняет Житомирский. Авиационный инженер, по его убеждению, должен со студенческой скамьи научиться мыслить как будущий проектант. Даже лекции свои он проводит в нестандартном режиме, включая со студентами "обратную связь".

Воевал Житомирский на легендарном штурмовике Ил-2.

Ну и, конечно, главное дело его жизни, главная мечта, над которой он и собранная им команда из высоких профессионалов-единомышленников работает последние годы, - это новый перспективный самолет-штурмовик С-2. Задачу он поставил амбициозную: создать такой боевой самолет, который был бы неуязвимым, непредсказуемым для противника и высокоэффективным в бою.

Кстати, в команде, работающей над штурмовиком, Житомирскому помогает и его жена Ирина Алексеевна. Они вместе много лет, и жена всегда рядом с ним.

Ключевой вопрос

В чем секрет такой долгой и активной жизни?

Житомирский, как всегда, формулирует четко: "Я жил по принципу "главное - не утюжить воздух. Душа - Богу, сердце - женщине, долг - Отечеству, честь - никому". С физической точки зрения у Житомирского тоже все в порядке - спорт с детства, боевая закалка во время войны и после, в академии. Со спортом не расстается всю жизнь: много лет плавал, бегал на лыжах и до сих пор ежедневно крутит педали на велотренажере. А еще делает особую гимнастику от доктора Шишонина, про которую узнал из нашей газеты. Эти упражнения для шеи укрепляют сосуды, улучшают кровоснабжение головного мозга, помогают бороться с гипертонией и сохранять память и способность ясно мыслить.