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28.08.2019 15:58
Рубрика: Легковые авто

Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus

Текст: Евгений Костин
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Toyota Motor остановила работу двух заводов в городах Канда и Мията. Причиной стали обрушившиеся на регион ливневые дожди, которые уже унесли по меньшей мере жизни трёх человек.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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На предприятиях в Канда и Мията налажен выпуск автомобилей Toyota и Lexus и их запчастей. Как сообщает Japantimes, в компании заявили о том, что остановка конвейера - необходимая мера безопасности. Заводы в результате природного катаклизма не пострадали.

Утром "Российская газета" сообщала, что власти Японии эвакуировали почти 700 тысяч человек, проживающих в юго-западном регионе Японии, на который обрушились ливни.

К полудню количество людей, подлежащих эвакуации из префектур Фукуока, Сага и Нагасаки, составляло 847 000 человек.

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#Toyota #Lexus