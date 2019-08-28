Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus

Toyota Motor остановила работу двух заводов в городах Канда и Мията. Причиной стали обрушившиеся на регион ливневые дожди, которые уже унесли по меньшей мере жизни трёх человек.

На предприятиях в Канда и Мията налажен выпуск автомобилей Toyota и Lexus и их запчастей. Как сообщает Japantimes, в компании заявили о том, что остановка конвейера - необходимая мера безопасности. Заводы в результате природного катаклизма не пострадали.

Утром "Российская газета" сообщала, что власти Японии эвакуировали почти 700 тысяч человек, проживающих в юго-западном регионе Японии, на который обрушились ливни.

К полудню количество людей, подлежащих эвакуации из префектур Фукуока, Сага и Нагасаки, составляло 847 000 человек.