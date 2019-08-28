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28.08.2019 22:25
Рубрика: ПДД

Дети, штрафы и личный кабинет

Максим Акимов провел заседание правкомиссии по безопасности на дорогах
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 192 (7950)
Детям в школах предлагается изучать автодело, водителей за отсутствие страховки будут штрафовать в автоматическом режиме уже в следующем году. Но также водителям предоставят дополнительные электронные сервисы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все это обсуждалось в среду на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Он сообщил, что уже в следующем году водители получат несколько дополнительных электронных сервисов на портале Госуслуг, но также водителей начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО в автоматическом режиме.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Водителям разрешат предъявлять полис ОСАГО в электронном виде и ездить с нестандартными знаками

Сейчас в Москве проходит такой эксперимент. Но автовладельцы получают по почте не штраф, а напоминание о необходимости застраховать свою ответственность. Всего за первый месяц использования системы было направлено более 5,5 тысяч таких уведомлений. Но уже в первом квартале следующего года такие автовладельцы начнут получать по почте постановления о штрафах.

- Это важная мера, которая должна привести к тому, что у нас по дорогам не застраховавшие свою ответственность владельцы автотранспортного средства, не будут ездить,- заявил Максим Акимов.

Также он отметил, что уже в следующем году появятся несколько электронный суперсервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий.

Это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя. По словам Акимова, личный кабинет водителя на портале позволит в перспективе получать услуги коммерческих организаций.

- Записаться на техосмотр, приобрести полисы - сделать так, чтобы владение автомобилем было комфортным, - отметил вице-премьер.

За первый месяц использования системы автоматической проверки наличия ОСАГО в Москве выявлено более 5,5 тысячи незастрахованных автомобилей. Собственникам направлены уведомления

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил внести изменения в действующие федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, предусматривающие увеличение количества тем по безопасности дорожного движения по предметам "Окружающий мир" и ОБЖ. Он также предложил рассмотреть возможность введения дополнительного модуля автодела в рамках учебного предмета "Технология".

Надо сказать, что с начала этого года зафиксирован рост аварий с участием детей в 12 регионах России. Это республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Алтайский и Краснодарский края, Белгородская, Владимирская, Иркутская, Курганская, Рязанская и Тульская области. Также значительное увеличилось количество аварий в Свердловской области.