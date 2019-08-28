МИД назвал новые антироссийские санкции по делу Скрипалей нелегитимными

В Москве назвали новые антироссийские санкции США по "делу Скрипалей" нелегитимными, а также вызывающими сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз под предлогом якобы применения Россией химического оружия в Солсбери", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

"Мы по-прежнему убеждены, что санкции США - это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм", - пояснила Захарова позицию Москвы.

Напомним, что госдепартамент ранее подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей 26 августа. В него входят ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям воздержаться от предоставления займов Москве. Кроме того, американские банки не смогут участвовать в первичном размещении российского суверенного долга. Планируется, что будут введены и дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.