Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Министерство экономического развития объявило свой прогноз курса доллара на ближайшие три года: выше отметки в 70 рублей за один "зеленый" он не поднимется.

По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года. Такие цифры российское экономическое ведомство внесло в базовый сценарий развития экономики (российской и мировой) на 2019-2024 годы. Правительство планирует рассмотреть этот документ 19 сентября.

По расчетам МЭР, в течение этого срока курс американской валюты будет расти очень умеренно и превысит отметку 67 рублей лишь в 2024 году (среднегодовой 67,4 рубля, на конец года - 67,6 рубля).

Но министерство предусмотрело и "консервативный сценарий", по которому мировые цены на нефть упадут на $10-15 за баррель и ниже, составив от $42,5 в 2020 году до $45,9 за баррель в 2024 году. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может подняться до 70,1 рубля, а еще через год - до 70,5 рубля, - считают в Минэкономразвития.