Под Минском встал на постамент легендарный штурмовик Ил-2

Единственный в Беларуси штурмовик Ил-2 пополнил экспозицию музея под открытым небом на Кургане Славы недалеко от Минска. Курган возведен в память о том, как летом 1944 года героические войска Красной армии осуществили грандиозную освободительную операцию "Багратион". В этом была немалая заслуга "летающих танков" Ил-2, наводивших ужас на отступающих гитлеровцев.

Идея найти и установить на Кургане Славы раритетный самолет принадлежит Федерации профсоюзов Беларуси. Как же удалось найти легендарную машину?! В Минобороны Беларуси ответили, что вооружений времен Великой Отечественной войны на складах не осталось. А вот в белорусском Музее Великой Отечественной войны подсказали адрес московских энтузиастов, занимающихся реставрацией вооружений прошлых лет. Там дали нужный телефон. Представителям белорусских профсоюзов пришлось съездить на переговоры в Москву и Санкт-Петербург, чтобы лично убедиться в способности тамошних реставраторов выполнить ответственный заказ. И работа закипела.

- Найти комплектный Ил-2 практически невозможно, однако изготовленный для нас макет содержит максимум оригинальных узлов и деталей, - рассказывает руководитель УП "Дом профсоюзов" Леонард Богушевич. - Так, бронекорпус обнаружен в 2003 году в болотах Ленинградской области. Реставрация хвостовой части проводилась в Санкт-Петербурге. Крылья и центроплан изготавливались в Нижнем Новгороде. Шасси прибыло из Приморского края. Использованы оригинальные лопасти винта, некоторые другие узлы и детали. Все это в разные годы найдено поисковиками на местах былых боев. Сборка самолета производилась в Москве.

Самолет будет установлен без мотора. Этот агрегат, пояснили поисковики, при падении разрушается в первую очередь. А жаль, ведь каждый двигатель имеет оригинальный номер, по которому можно определить боевую судьбу самолета и его экипажа. Однако есть некий символ в том, что те или иные детали Ил-2 как бы представляют воинов, сражавшихся на самых кровопролитных участках фронта, таких как Ржевский выступ или оборона Ленинграда, при освобождении Беларуси.

Самолет в разобранном виде доставили на Курган Славы, собрали его. Осталось установить на постамент. Несмотря на то, что весит машина относительно немного, около трех тонн, операция непростая. Ведь крылья площадью 38 квадратных метров на ветру могут повести себя как парус. Поэтому для проведения установки ждали более спокойной погоды.

Ил-2 станет впечатляющим пополнением экспозиции оружия Великой Победы, уже собранной возле Кургана Славы. Здесь установлены 5 танков, в том числе легендарная "тридцатьчетверка", несколько артиллерийских орудий. Теперь есть и боевой самолет.

Кстати

Всего в Советском Союзе было выпущено более 36 тысяч штурмовиков Ил-2, что делает его самым "тиражным" боевым самолетом в мире. После окончания войны Ил-2 оставался на вооружении не только в СССР, но и в Польше, Чехословакии, Югославии, где и сейчас Ил-2 можно встретить в местных музеях.