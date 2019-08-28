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28.08.2019 21:15
Рубрика: Культура

Наставники "Голоса" поделились впечатлениями о новых участниках

Текст: Сусанна Альперина
В новом сезоне Первый канал удивит премьерными проектами необычных телешоу. Но мы об этом знаем лишь по слухам. Зато о новых сезонах шоу "Голос" и "Голос 60 плюс" уже объявлено официально. Недавно назвали имена наставников обоих проектов. "Дебютант" в "Голосе" Валерий Сюткин.

"Коллеги подобрались деликатные, все с чувством юмора, но и дух конкуренции витает - все же каждый думает, прежде всего, о том, как бы набрать свою команду... Я буду считать свое участие в "Голосе" удачей, если кто-то из участников моей команды, лет так через 5, докажет, что доверие, оказанное ему на этой сцене, не было ошибкой. И он станет артистом с большой буквы. Я далек от продюсерской работы, просто получаю удовольствие от жизни. Но если смогу быть полезным какому-нибудь юноше или девушке из числа участников "Голоса" - мне будет приятно", - говорит Валерий Сюткин.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос"

Помимо Сюткина, впечатлениями после первых дней "слепых прослушиваний", поделились и другие наставники проекта. "Я всегда в поиске талантов. Например, недавно мы заключили контракт с победителем Голос-7 Петей Захаровым. Он артист моего лейбла. Я очень надеюсь открыть на Голосе новые таланты. Уже по первым выступившим понятно, что этот сезон будет ничем не хуже, чем предыдущие. Одаренных ребят достаточно. Вообще жду от сезона многого, в том числе и потому что у нас снова обновилось жюри,. Мы все друг друга давно знаем, поэтому найти общий язык будет легко", - сказал Константин Меладзе.

Полина Гагарина вернулась в проект после двухлетнего перерыва. "Прекрасно! Родила! Приятно снова оказаться в этом прекрасном красном кресле и с выходом на сцену каждого вокалиста ждать рождения волшебной магии музыки! Когда я чувствую исходящую от сцены энергию - это фантастические ощущения. И с каждым новым участником растет азарт. Когда я наберу команду, заставлю всех заниматься спортом. Потому что спорт в первую очередь - это выносливость и дыхание. Для певца важно быть в хорошей форме, чтобы по-настоящему жечь на сцене", - говорит певица.

В прошлом сезоне по итогам голосования выбирали наставника-победителя. Лучшим, по мнению зрителей Первого канала, стал Сергей Шнуров.
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"Я не знаю, что мне помогло, но зрителям большое спасибо. Если чем-то им приглянулся - очень рад, - говорит певец и телеведущий, - Удивлять я никогда не собираюсь. Просто беру и удивляю. Вдохновение - вещь такая, его не нужно ждать, его нужно симулировать, и оно обязательно появляется. Поэтому я все время нахожусь в приподнятом настроении. Независимо от количества выпитого".

Будут ли ваши участники в этом сезоне исполнять классическую музыку?

Сергей Шнуров: Это смотря что подразумевать под классикой... Я думаю, для нового поколения и группа Beatles уже является классической эпохой. Классика - это все то, что было до Nirvana. В этом смысле, наверно, да, у меня будет что-то классическое.

Будете ли вы выбирать для своих подопечных песни из собственного репертуара или вас смущают матерные слова?

Сергей Шнуров: Дело в том, что никаких матерных слов нет. Эти слова смущают руководство канала и Государственную думу. Меня лично никакие слова не смущают.

Вы - лучший наставник по итогам прошлого сезона. Как относятся к этому другие наставники и какую тактику они будут выбирать, чтобы вас обыграть?

Сергей Шнуров: Как развивается цивилизация? Люди начинают копировать поведение успешных. Наставники будут брать мои старые приемы, они же не знают, что у меня есть новые.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк РГ-Фото
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