Что делать в кино - есть или смотреть?

Кира Кирсанова, киноман, Минск:

- Отменить еду в кинотеатрах так себе перспектива, ведь люди все равно будут тайно ее проносить или вовсе не отправятся на сеанс. Кто от этого потеряет? Однако есть такие фильмы, куда "жующая" аудитория и не пойдет. Недавно я была на "Синонимах" израильского режиссера Надава Лапида - на артхаусное кино пришли взрослые интеллигентные зрители без чипсов и попкорна. Но если ты собрался на массовый фильм, едва ли стоит рассчитывать на спокойную аудиторию.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

- На законодательном уровне столь жесткие меры не нужны. Но такие решения может принимать администрация кинотеатров или развлекательных центров. И все же ситуации бывают разные: ребенок может захотеть попить во время сеанса или родители привлекают внимание малыша какими-то вкусняшками, чтобы тот не капризничал.

Светлана Витковская, директор минского кинотеатра "Центральный":

- В нашем кинотеатре нельзя проносить еду в зал, только воду в закрытой бутылке. Зрители сначала не принимали новшества, высказывали недовольство, когда не пускали с едой. Но со временем это стало нашим преимуществом, немало зрителей специально ходят именно в наш кинотеатр, потому что только у нас в зале никто не ест.

Василий Цыганков, кандидат медицинских наук:

- Сегодня многие кинотеатры встроены в развлекательные центры, где ты сполна можешь насладиться всеми прелестями еды в кафе до или после сеанса. Поэтому если запрещать проносить еду, то полностью. С точки зрения гигиены, казалось бы, ничего страшного: человек ест своими руками. Другое дело, если ребенок проносит огромное ведро кукурузы и съедает это за полтора-два часа киносеанса.