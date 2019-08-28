Обмен пленными между Россией и Украиной перенесен на неопределенный срок

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок из-за бюрократических процедур. Об этом сообщил адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

В частности, обмен не может быть осуществлен до подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа о помиловании задержанных лиц.

"Обмен переносится. Пока нет указа о помиловании. Скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - цитирует ТАСС Рыбина.

Рыбин выступает адвокатом осужденных на Украине Максима Одинцова и Александра Баранова, которых признали виновными в госизмене и дезертирстве из украинской армии на территории Крыма. Ранее украинские СМИ со ссылкой на осведомленные источники информировали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.